A luat 8,82 la Evaluarea Națională, dar nu a prins loc la liceu. Greșeala care i-a lăsat pe dinafară pe 126 de elevi

Rezultatele repartizării computerizate la liceu au adus și în acest an situații greu de explicat la prima vedere. Un absolvent care a încheiat Evaluarea Națională cu media 8,82 nu a fost admis la niciun liceu în prima etapă, iar cazul său nu este singular. În total, 126 de candidați au rămas nerepartizați, inclusiv trei elevi cu medii de cel puțin 8.

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