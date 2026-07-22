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Accident cu doi morți la Iași. O mașină a fost lovită de tren
FOTO: ziaruldeiasi.ro
Un accident feroviar grav a avut loc miercuri după-amiază în satul Prigoreni, comuna Ion Neculce din județul Iași.
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