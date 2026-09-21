Advertising
Sanatate· 1 min citire
Șase persoane din Neamț, inclusiv trei copii, intoxicate după ce au consumat ciuperci
FOTO: Arhivă
O familie din Oșlobeni a ajuns la spital după ce a consumat ciuperci culese din pădure
Citește și
- 10:00Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se face pielea de găină?
- 08:25Colaps financiar iminent la Ambulanță: 17 județe au rămas fără bani pentru luna septembrie
- 10:59Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se înfundă nasul când plângem?
- 10:45Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Blue Mind: cum îți „resetează” apa creierul în câteva minute
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News