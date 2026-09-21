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Șase persoane din Neamț, inclusiv trei copii, intoxicate după ce au consumat ciuperci

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 21 sept. 2026, 13:13

O familie din Oșlobeni a ajuns la spital după ce a consumat ciuperci culese din pădure

Șase persoane din localitatea Oșlobeni, județul Neamț, membri ai aceleiași familii, au fost intoxicate după ce au consumat ciuperci otrăvitoare. Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, printre persoanele afectate se află trei copii, cu vârste de 4, 7 și 9 ani.

Familia a ajuns la spital după câteva ore

Părinții le-au spus cadrelor medicale că au cules ciupercile dintr-o pădure din apropierea localității și au pregătit acasă o mâncare din acestea.

La câteva ore după consum, tuturor celor șase membri ai familiei li s-a făcut rău, astfel că au solicitat ajutor medical prin numărul de urgență 112.

Echipajele de ambulanță i-au preluat pe pacienți și i-au transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Piatra-Neamț. Persoanele afectate au vârste cuprinse între 4 și 70 de ani și au rămas internate pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

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