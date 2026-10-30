A început perioada reducerilor de Black Friday. DNSC, avertisment pentru români
Avertisment DNSC de Black Friday / DNSC.ro
Black Friday 2026 a început în România. Vezi când au reduceri eMAG, Altex și Flanco, ce produse sunt la promoție și cum verifici ofertele reale.
Sezonul reducerilor de Black Friday 2026 a început deja în România, iar mai mulți retaileri au lansat campanii promoționale pentru clienții care își doresc să cumpere produse la prețuri mai mici. Ofertele vizează numeroase categorii, de la telefoane mobile, laptopuri și electrocasnice până la haine, cosmetice și articole pentru casă.
Spre deosebire de anii în care reducerile erau concentrate într-o singură zi, campaniile din acest an se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni. Fiecare magazin își stabilește propriul calendar, iar unele promoții au început încă din luna octombrie.
Ce magazine au început deja reducerile de Black Friday 2026
Printre retailerii care au dat startul campaniilor promoționale se numără Flanco, evoMAG și Altex.
Flanco a început campania de Black Friday pe 22 octombrie, ofertele fiind disponibile până pe 30 noiembrie 2026, în limita stocurilor alocate.
La evoMAG, reducerile au început pe 29 octombrie și se vor desfășura până pe 15 noiembrie, în două etape. Retailerul a anunțat că a pregătit cu 50% mai multe produse la reducere față de anul trecut, iar cele mai importante discounturi sunt așteptate începând cu 6 noiembrie.
Tot pe 29 octombrie a debutat și campania Altex, care se va desfășura până pe 18 noiembrie, cu oferte actualizate săptămânal.
Când începe Black Friday la eMAG în 2026
Unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului de cumpărături este campania organizată de eMAG.
Retailerul a anunțat că Black Friday 2026 va avea loc vineri, 6 noiembrie. Această dată este considerată principalul reper al campaniilor de reduceri din România, numeroase magazine concentrându-și ofertele în aceeași perioadă.
În plus, alte magazine vor organiza promoții înainte sau după această dată, astfel încât cumpărătorii vor avea la dispoziție mai multe săptămâni pentru a compara ofertele și pentru a identifica produsele dorite.
Ce produse sunt căutate în perioada Black Friday
Black Friday este una dintre cele mai importante perioade comerciale ale anului, iar interesul cumpărătorilor se îndreaptă către mai multe categorii de produse.
Printre cele mai populare se numără:
Telefoane mobile, tablete și accesorii;
Laptopuri, calculatoare și componente PC;
Televizoare și echipamente audio-video;
Electrocasnice mari și mici;
Îmbrăcăminte și încălțăminte;
Produse cosmetice și articole de îngrijire personală;
Mobilier și decorațiuni pentru locuință;
Jucării și produse pentru copii.
Pentru mulți români, această perioadă reprezintă și o ocazie de a începe cumpărăturile pentru sărbătorile de iarnă, profitând de promoțiile disponibile în magazinele online și fizice.
Cum verifici dacă reducerile de Black Friday sunt reale
Autoritățile le recomandă consumatorilor să fie atenți la ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate și să verifice prețurile produselor înainte de a face o comandă.
Potrivit legislației privind reducerile de preț, atunci când un comerciant anunță o reducere, prețul de referință trebuie să fie cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea discountului.
Prin urmare, cumpărătorii ar trebui să urmărească din timp produsele pe care intenționează să le achiziționeze și să compare prețurile afișate de mai mulți comercianți.
De asemenea, este important ca comenzile să fie plasate doar pe site-uri de încredere. În perioada marilor reduceri pot apărea pagini false, magazine online care imită branduri cunoscute și mesaje frauduloase transmise prin SMS sau e-mail.
Specialiștii recomandă verificarea adresei web, a datelor de identificare ale comerciantului și a condițiilor de livrare și retur. Cumpărătorii nu ar trebui să furnizeze datele cardului pe platforme suspecte sau să acceseze linkuri primite din surse necunoscute.
Black Friday 2026 se anunță astfel o perioadă extinsă de promoții, cu oferte lansate în etape și reduceri care vor continua în mai multe magazine până la sfârșitul lunii noiembrie.
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