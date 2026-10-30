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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Claudiu Adam, despre cel mai înfricoșător moment trăit pe circuit: „M-am speriat și nu din vina mea”

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Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat30 oct. 2026, 11:16
Actualizat30 oct. 2026, 11:18

Pilotul de drift Claudiu Adam este invitat, în premieră, la REALITATEA PLUS, unde vorbește deschis despre experiențele din motorsport, provocările de pe circuit și momentele care i-au pus la încercare stăpânirea de sine.

Întrebat care a fost momentul în care s-a speriat cel mai tare în timpul competițiilor, Claudiu Adam a povestit despre un incident în care a lovit un parapet, fără ca accidentul să fie provocat de o greșeală a sa.

Atunci când am lovit un parapet, m-am speriat și nu din vina mea… iar chestia asta, pentru că piesele sunt foarte scumpe, m-a făcut să stau mai chill

a mărturisit Claudiu Adam

Episodul integral al podcastului „Ceva-n PLUS”, cu Claudiu Adam, poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 30 octombrie, de la ora 15:00.

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