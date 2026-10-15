Accident rutier cu două victime pe strada Mihai Viteazu din Piatra-Neamț

Doi bărbați, în vârstă de 45 și 51 de ani, au fost răniți într-un accident rutier produs pe strada Mihai Viteazu din Piatra-Neamț, joi, 14 octombrie 2026.
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați prin 112, în jurul orei 15:55, cu privire la producerea unui accident pe strada Mihai Viteazu.
Cercetările efectuate la fața locului au stabilit că un bărbat de 45 de ani, din Piatra-Neamț, a pătruns pe sensul opus de mers în timp ce conducea un autovehicul în direcția Girov – Piatra Neamț. În urma manevrei, acesta a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 51 de ani, tot din localitate.
Ambele victime au fost prelevate de un echipaj medical și transportate la spital pentru acordarea asistenței necesare. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.
În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.