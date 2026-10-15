Accident rutier cu două victime pe strada Mihai Viteazu din Piatra-Neamț

Publicat 15 oct. 2026, 14:19 Sursă Ziar Piatra Neamț

Doi bărbați, în vârstă de 45 și 51 de ani, au fost răniți într-un accident rutier produs pe strada Mihai Viteazu din Piatra-Neamț, joi, 14 octombrie 2026.

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