Agresorul care a lovit cu cuțitul un bărbat care s-a băgat să apere o femeie agresată, a fost prins!

Un tânăr de 22 de ani, din Vânători-Neamț, bănuit de comiterea infracțiunii de tentativă de omor, a fost depistat de polițiști. Acesta l-a înjunghiat în urmă cu două zile pe un alt bărbat care a intervenit pentru a-i lua apărarea fostei sale concubine.

Astăzi, în jurul orei 16.20, în baza activităților investigative complexe realizate în cauză, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au reușit depistarea tânărului de 22 de ani, într-o locuință abandonată din localitatea Vânători-Neamț.

Acesta se află în custodia polițiștilor, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

În activități au fost angrenați polițiștii din cadrul Poliției orașului Tîrgu-Neamț și jandarmi.