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Bărbat din Piatra-Neamț, arestat după ce și-ar fi sechestrat și bătut soția două zile. Femeia a fugit într-un salon de machiaj

Agresiune

Agresiune

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 29 iun. 2026, 13:52

Un bărbat de 46 de ani din Piatra-Neamț a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi sechestrat și agresat soția timp de două zile, a anunțat luni Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Victima, în vârstă de 44 de ani, a reușit la un moment dat să fugă din apartament și s-a refugiat într-un salon de machiaj, de unde a cerut ajutorul. Polițiștii au intervenit la fața locului, femeia fiind preluată de un echipaj medical și transportată la spital.

Bărbatul a fost depistat de polițiști în trafic, în orașul Bicaz, și condus la sediul Poliției municipiului Piatra-Neamț pentru audieri. Inițial reținut 24 de ore, a fost prezentat instanței, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal pentru violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.

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