Advertising
Social· 1 min citire
Bărbat din Piatra-Neamț, arestat după ce și-ar fi sechestrat și bătut soția două zile. Femeia a fugit într-un salon de machiaj
Agresiune
Un bărbat de 46 de ani din Piatra-Neamț a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi sechestrat și agresat soția timp de două zile, a anunțat luni Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:36Tragedie la Sânnicolau Mare: o adolescentă de 17 ani a murit înecată
- 14:10Peștele-iepure bagă spaima în turiștii din Grecia. Autoritățile iau primele măsuri împotriva speciei invazive
- 14:04Schimbare de ultimă oră la BAC 2026: Proba la Matematică și Istorie a fost amânată din cauza caniculei! Anunțul Ministerului Educației
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News