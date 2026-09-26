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Social· 1 min citire
Camerele de supraveghere și consilierea psihologică ar putea fi obligatorii în școli
FOTO: Pixabay.com
Publicat26 sept. 2026, 07:32
Actualizat26 sept. 2026, 08:22
Propunere legislativă la Senat pentru creșterea siguranței elevilor
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