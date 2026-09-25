Copilul de 4 ani găsit mort în Trotuș fusese văzut plângând înainte să dispară. Ce le-au spus muncitorilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 sept. 2026, 19:25

Copilul de 4 ani din Dofteana, județul Bacău, dispărut de acasă și găsit ulterior mort în râul Trotuș, a fost văzut înainte de tragedie alergând desculț și plângând.

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