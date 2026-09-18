Camioane și basculante, amendate în București. Zeci de șoferi au fost sancționați în doar câteva ore

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 sept. 2026, 17:24

Zeci de șoferi de camioane și basculante au fost amendați în București după ce polițiștii locali au constatat că vehiculele circulau fără autorizațiile necesare sau nu respectau restricțiile de acces.

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