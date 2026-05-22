Caz șocant într-o creșă din județul Cluj. O educatoare care i-ar fi agresat pe copii, concediată: unui micuț i-ar fi pus cuțitul la gât

Un nou scandal de violență în sistemul de educație timpurie zguduie opinia publică. O educatoare de la o creșă din localitatea clujeană Câmpenești este acuzată că ar fi agresat fizic și psihic mai mulți copii din grupă, potrivit unui raport oficial întocmit după verificările instituționale. Deși cazul a fost transmis poliției, părinții susțin că ancheta stagnează de mai bine de o lună. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional.

Sesizările au pornit după ce mai mulți părinți au reclamat comportamentul educatoarei, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au confirmat suspiciunile, scrie Știri de Cluj. În urma vizionării materialelor video și a verificărilor directe, a fost întocmit un raport care descrie fapte extrem de grave.

Potrivit informațiilor transmise părinților de reprezentanți ai protecției copilului, în raport ar fi consemnate situații precum lovirea unui copil peste față, ridicarea unui băiețel de o singură mână și scuturarea lui în aer sau punerea unui cuțit la gâtul unei fetițe.

Pe lângă astfel de gesturi violente singulare, educatoarea ar obișnui să-i închidă pe micuți care plângeau în baie sau să le îndese mâncarea în gură dacă nu voiau să mănânce de bunăvoie, potrivit sursei citate.

Mama care a sesizat inspectoratul școlar a putut consulta raportul, însă celelalte familii au primit informațiile telefonic, iar raportul se află în prezent la Secția de Poliție nr. 2 din Apahida.

Surse din anchetă susțin că educatoarea ar fi fost deja concediată.