CJ Harghita pierde din nou: Cheile Bicazului rămân în județul Neamț

Scris de Sergiu Badarau Publicat: 28 apr. 2023, 19:24

Magistrații de la Tribunalul Harghita au respins cererea, la fel cum s-a întâmplat și ultima dată, în 2021, pe rolul Curții de Apel Ploiești.

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