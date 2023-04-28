CJ Harghita pierde din nou: Cheile Bicazului rămân în județul Neamț

Magistrații de la Tribunalul Harghita au respins cererea, la fel cum s-a întâmplat și ultima dată, în 2021, pe rolul Curții de Apel Ploiești.
Consiliul Județean Harghita a pierdut în instanță, a doua oară în ultimii doi ani, un proces prin care cerea mutarea hotarului cu județul Neamț pe porțiunea comună Gheorgheni - Tulgheș - Bicaz. Magistrații de la Tribunalul Harghita au respins cererea, la fel cum s-a întâmplat și ultima dată, în 2021, pe rolul Curții de Apel Ploiești.
„N-am înțeles încă de la început de ce a fost considerată utilă această acțiune de către autoritățile harghitene, câtă vreme un dosar judecat, mulți ani, prin toate instanțele ierarhice nu a primit o soluție definitivă favorabilă județului vecin. Am fost dezamăgit de abordarea județului Harghita în problemele hotarului cu județul Neamț. În momentul când Prefectura Neamț a fost citată în calitate de pârâtă, obiectul fiind același proces-verbal de delimitare care a făcut obiectul dosarului mai vechi, din 2011, asupra căruia Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat definitiv în 27/06/2020 în sensul respingerii cererii de anulare a respectivului act. Cheile Bicazului aparțin teritorial județului Neamț”, a declarat prefectul de Neamț, Adrian Niță.
Iniţial, prin sentinţa din 12 iunie 2019, pronunţată de Tribunalul Prahova – Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, a fost stabilită o nouă linie de hotar dintre teritoriul administrativ al municipiului Gheorgheni – judeţul Harghita şi teritoriul administrativ al comunei Bicaz Chei – judeţul Neamţ. Astfel, judeţul Neamţ a pierdut circa 5.000 de hectare din comuna Bicaz Chei, respectiv Cheile Bicazului.
Sentinţa a fost atacată cu recurs la Curtea de Apel Ploieşti, iar în 2020, judecătorii au dat câştig de cauză judeţului Neamţ.
Autorităţile din Harghita au deschis un nou proces în care au solicitat contestaţia prin anulare dar, pe 13 ianuarie 2021, Curtea de Apel Ploieşti a respins această cerere.
În noiembrie 2022, Consiliul Județean Harghita a făcut o nouă acţiune în instanţă având acelaşi obiect ca cel pe care Curtea de Apel Ploieşti s-a pronunţat, definitiv, în 2021.
Sursa: Realitatea de Neamt