Miza reală a alegerilor din Rusia: ce încearcă Putin să obțină prin noul scrutin parlamentar

Rusia organizează, între 18 și 20 septembrie, primele alegeri parlamentare de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina.
Dincolo de alegerea celor 450 de membri ai Dumei de Stat, scrutinul este folosit de Kremlin pentru a transmite un mesaj de unitate internă și de susținere a politicii lui Vladimir Putin în timpul războiului.
Putin vrea un semnal de susținere
Președintele rus le-a cerut cetățenilor să voteze, prezentând participarea la alegeri drept o demonstrație că milioane de oameni susțin militarii ruși și că țara rămâne unită în fața presiunilor externe.
Rezultatul este considerat important pentru Kremlin nu doar prin componența viitorului Parlament, ci și prin mesajul politic pe care îl poate transmite. Partidul Rusia Unită, formațiunea dominantă și principala susținătoare a lui Putin, este așteptat să își păstreze controlul asupra Dumei.
Opoziția anti-război, aproape absentă
Scrutinul se desfășoară într-un sistem politic în care accesul opoziției este puternic limitat. Partidul liberal Iabloko, singura formațiune parlamentară care se opune explicit războiului, a fost eliminat de pe lista federală în urma unei decizii a Curții Supreme, deși unii candidați ai formațiunii participă în circumscripții individuale.
În aceste condiții, competiția pentru controlul Dumei este limitată, iar partidele rămase pe buletinele de vot susțin în diferite grade politica Kremlinului.
Războiul și economia apasă asupra scrutinului
Alegerile au loc într-un moment dificil pentru Rusia. Atacurile ucrainene cu drone au afectat infrastructura și instalațiile energetice, iar economia resimte costurile războiului. În paralel, există îngrijorări în rândul populației privind o eventuală nouă mobilizare militară, deși Putin a negat că ar exista în acest moment un astfel de plan.
Kremlinul încearcă astfel să mențină imaginea unei societăți unite și să lege participarea la alegeri de sprijinul pentru efortul de război. Reuters notează că rezultatul poate fi folosit de Putin ca argument pentru continuarea politicilor militare actuale.
Un nou rol pentru veteranii războiului
Un alt element al scrutinului este promovarea veteranilor războiului în politică. Kremlinul îi prezintă drept reprezentanți ai unei „noi elite”, iar includerea lor pe listele electorale poate consolida legătura dintre serviciul militar și statutul politic în Rusia.
Votul se desfășoară inclusiv în teritorii ucrainene ocupate de Rusia, inclusiv în Donețk, Lugansk și Zaporojie. Ucraina și statele occidentale nu recunosc aceste alegeri în teritoriile ocupate ca fiind legitime.
Pentru Kremlin, scrutinul reprezintă astfel atât un exercițiu electoral, cât și o modalitate de a reafirma controlul politic și de a transmite un mesaj de susținere pentru direcția aleasă de Putin în timpul războiului.