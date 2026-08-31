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Crimă urmată de sinucidere în Neamț. Un subofițer ISU și-a ucis iubita, apoi s-a spânzurat
FOTO: Arhivă
Tânăra de 22 de ani a fost înjunghiată pe o stradă din Barticești, județul Neamț. Autorul a fost găsit mort în pădure
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