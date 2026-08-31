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Crimă urmată de sinucidere în Neamț. Un subofițer ISU și-a ucis iubita, apoi s-a spânzurat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 31 aug. 2026, 11:52

Tânăra de 22 de ani a fost înjunghiată pe o stradă din Barticești, județul Neamț. Autorul a fost găsit mort în pădure

Incidentul a avut loc pe strada Principală din satul Barticești, comuna Botești, județul Neamț. Andreea Daniela Gherghel a fost înjunghiată de iubitul ei, un subofițer din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman.

Camerele de supraveghere au filmat momentul în care bărbatul a coborât din mașină, s-a apropiat de tânără și a atacat-o cu un cuțit, după care a fugit. Polițiștii au fost sesizați prin 112 la ora 22:38. Femeia a fost transportată la Spitalul Municipal de Urgență Roman, unde s-a constatat decesul.

Agresorul a parcurs aproximativ 11 kilometri cu mașina, a abandonat-o lângă satul Pildești, comuna Cordun, și a fost găsit spânzurat într-o pădure din apropiere. Pe hainele lui au fost descoperite urme de sânge și nămol.

Procurorul militar a dispus începerea urmăririi penale pentru omor calificat. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași.

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