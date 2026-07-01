Dezvăluiri șoc din azilele groazei din Bihor. Familia Pașca abandona pacienții în gări sau spitale

Viorel Pașca a fost reținut azi pentru 24 de ore, după ce au ieșit la iveală detalii cutremurătoare în cazul bătrânilor exploatați.
Între timp, și soția torționarului din fieful lui Bolojan, precum și cei trei fii ai cuplului, au fost reținuți și își vor petrece noaptea după gratii. Procurorii îi acuză pe suspecți de trafic de persoane și exploatare a persoanelor vulnerabile.
Familia Pașca s-ar fi folosit de mii de persoane vulnerabile pentru a le încasa veniturile și pentru a obține bani din donații. De-a lungul anilor, nu mai puțin de 400 de oameni ar fi murit în azilele groazei administrate de Pașca. Victimele erau îngropate în câmp, fără slujbă religioasă și fără ca familiile să afle de ei vreodată. Atenție, urmează detalii cu puternic impact emoțional.
Familia Pașca, atitudine sfidătoare la audieri
Atitudine sfidătoare din partea familiei Pașca în momentul în care au ieșit de la audieri. Aceștia au fost surpinși în imagini cu zâmbetul pe buze, chiar râzând chit că au fost reștinuți pentru 24 de ore pentru trafic de persoane și exploatare a persoanelor vulnerabile.
Neregulile din lagărele morții ar fi fost știute, însă băgate sub preș ani de zile. Asta arată și un raport de constatare din iulie 2025 din care reiese că nu a fost nimic în neregulă, deși în prezent vedem ce orori s-au petrecut în lagărele morții.
Surse politice spun că situația ar fi fost ascunsă și minimizată în județul condus atâta timp de Ilie Bolojan, care susține că nu știa situația.
Ce spune ministrul interimar al Muncii
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru susține că știa despre activitatea lui Viorel Pașca încă din anul 2016 și că a cerut autorităților să îl ajute să intre în legalitate, însă acesta ar fi refuzat.
,,Nu să îl amendăm, ci să îl ajutăm cu o procedură destul de stufoasă și birocratică. Soluția era licențierea activității și funcționarea într-un cadru legal clar, cu standarde, verificări și responsabilități asumate. Acest lucru a fost refuzat cu obstinație de persoana respectivă, pe motiv că activitatea era desfășurată ca persoană fizică, a transmis Dragoș Pîslaru în 2025 .
Acum, ministrul interimar al Muncii pozează în erou și spune că vrea să ajute persoanele vulnerabile din căminele groazei.
,,Din primul moment, prioritatea mea și a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a fost ca fiecare persoană să primească sprijin și să ajungă într-un serviciu social licențiat. Rolul nostru este să înțelegem cum s-a ajuns aici, de ce aceste mecanisme au fost tolerate în timp și ce trebuie schimbat pentru ca nicio persoană vulnerabilă să nu mai ajungă într-o astfel de situație., a declarat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.
Bătrâni abandonați
Viorel Pașca îi abandona în spital sau în gară pe bătrânii aflați în stare gravă, spune un medic din Bihor. Unul dintre pacienți a ajuns la Urgențe lovit la cap de zile bune, fără să existe o explicație pentru rana suferită.
Scandalos este că singurele tratamente pe care le primeau oamenii erau administrate de persoane care nici măcar nu știau să scrie sau să citească.
În urma descinderilor de la azilul groazei, peste 400 de persoane au fost evaluate, dintre care în jur de 50 au fost internate. Restul vor merge în alte centre de îngrijire din împrejurimi.
Gruparea ar fi folosit o asociație de caritate ca paravan care promova servicii sociale, medicale și de îngrijire. În realitate, totul era o metodă de a atrage oameni de pe urma cărora să profite, spun procurorii. Prejudiciul total estimat depășește 13 milioane de lei.