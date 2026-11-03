Doi părinți din Neamț reținuți în operațiunea JUPITER pentru infracțiuni grave

Publicat 3 nov. 2026, 09:12 Sursă Ziar Piatra Neamț

Un bărbat de 28 de ani și o femeie de 29 de ani au fost reținuți luni, 2 noiembrie, în județul Neamț. Cercetările vizează infracțiuni grave, inclusiv violență în familie și abuzuri sexuale asupra minorilor.

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