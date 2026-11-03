Doi părinți din Neamț reținuți în operațiunea JUPITER pentru infracțiuni grave

Un bărbat de 28 de ani și o femeie de 29 de ani au fost reținuți luni, 2 noiembrie, în județul Neamț. Cercetările vizează infracțiuni grave, inclusiv violență în familie și abuzuri sexuale asupra minorilor.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Neamț au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și două mandate de aducere. Măsurile s-au luat în cadrul operațiunii JUPITER, potrivit IPJ Neamț.
În urma acțiunilor, au fost reținuți doi adulți: un bărbat de 28 de ani și o femeie de 29 de ani. Ambii sunt părinții a trei copii minori.
Infracțiuni grave în dosar
Dosarul se află sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. Cercetările vizează o serie de fapte penale comise, conform comunicatului oficial:
violență în familie, în formă continuată;
viol săvârșit asupra unui minor, în forma continuată;
corupere sexuală a minorilor, în formă continuată;
determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, în formă continuată;
rele tratamente aplicate minorului.
Persoanele reținute urmează să fie prezentate Judecătoriei Piatra-Neamț, cu propunere de arestare preventivă.
Operațiunea JUPITER este desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.