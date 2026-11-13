Incendiu într-o bucătărie de vară din Neamț: două butelii evacuate și acoperiș avariat pe o suprafață de 100 mp

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 nov. 2026, 14:35

Flăcările au cuprins o anexă gospodărească din comuna Stănița, Neamț, vineri, 13 noiembrie 2026, ducând la evacuarea a două butelii de gaz și la asistarea medicală a unei femei.

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