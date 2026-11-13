Incendiu într-o bucătărie de vară din Neamț: două butelii evacuate și acoperiș avariat pe o suprafață de 100 mp

Flăcările au cuprins o anexă gospodărească din comuna Stănița, Neamț, vineri, 13 noiembrie 2026, ducând la evacuarea a două butelii de gaz și la asistarea medicală a unei femei.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a fost anunțat prin apelul unic 112 în jurul orei 10:32, când incendiul se manifesta deja în interiorul și la acoperișul unei anexe folosite ca bucătărie de vară. La locul evenimentului au intervenit forțe din Detașamentul de Pompieri Roman, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Stănița și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.
Intervenția pompierilor și evacuarea buteliilor
Echipajele au acționat pentru localizarea și lichidarea focului, evitând extinderea acestuia către locuință și anexele învecinate. În timpul operațiunilor, pompierii au scos din interiorul anexei două butelii care prezentau risc de explozie.
Avarieri materiale și asistare medicală
Acoperișul bucătăriei de vară a ars pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, iar flăcările au distrus mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile și alte obiecte de uz gospodăresc dintr-una dintre încăperi. O femeie în vârstă de 77 de ani a suferit un atac de panică și a fost asistată de echipajul SMURD.
Potrivit ISU Neamț, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric provocat de un conductor defect.