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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Psihologul Ioan Ungureanu, în premieră la Realitatea PLUS: Cine își reface viața mai repede după divorț?

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Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat13 nov. 2026, 12:48
Actualizat13 nov. 2026, 13:32

Cine trece mai ușor peste un divorț și cine reușește să își refacă viața mai repede: femeia sau bărbatul? Este întrebarea la care psihologul Ioan Ungureanu vine cu explicații interesante, într-o ediție în premieră a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, la Realitatea PLUS.

Mamele au un soi de grup în jurul lor, care de obicei intervine… Tendința femeilor este să facă un scut în jurul femeii respective, să vorbească mult cu ea, s-o scoată în oraș, să aibă grijă de ea. Însă, cel mai des, bărbatul are tendința să se izoleze. ”, explică psihologul Ioan Ungureanu.

explică psihologul Ioan Ungureanu.

De ce sprijinul social contează atât de mult după un divorț? Cum influențează izolarea emoțională capacitatea bărbaților de a depăși o despărțire și ce poate face diferența în procesul de reconstruire a vieții?

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 13 noiembrie, de la ora 15:00.

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