Hoți de materiale de construcții prinși în timp ce încercau să le vândă

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Roman au introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Neamţ, doi tineri din Roman și Bozieni, bănuiți că ar fi sustras mai multe materiale de construcții.

La data de 28 iulie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Roman au documentat activitatea infracțională a doi tineri de 18 și 20 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat.

Unul dintre aceștia a fost depistat în flagrant delict de polițiști în timp ce încerca să comercializeze bunurile provenite în urma săvârșirii infracțiunii.

Din activitățile investigative desfășurate a reieșit faptul că, în noaptea de 27/28 iulie a.c., cei doi ar fi pătruns fără drept în curtea unui imobil din Roman, ce aparține unui bărbat de 36 de ani, de unde ar fi sustras mai multe materiale de construcții, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1.100 de lei.

În baza probatoriului administrat, aceștia au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore.

În cursul zilei de astăzi, tinerii vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.