Incendiu la o locuință din Neamț. Casa a fost distrusă în totalitate

Publicat 14 oct. 2026, 12:27 Sursă Știri Neamț

O locuință din satul Hoisești, comuna Mărgineni, a fost distrusă în totalitate de un incendiu izbucnit în noaptea de 13 spre 14 octombrie. Ocupanții casei au ieșit singuri din clădire.

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