Incendiu la o locuință din Neamț. Casa a fost distrusă în totalitate

O locuință din satul Hoisești, comuna Mărgineni, a fost distrusă în totalitate de un incendiu izbucnit în noaptea de 13 spre 14 octombrie. Ocupanții casei au ieșit singuri din clădire.
Alerta a fost transmisă prin numărul unic de urgență 112 în jurul orei 02:47, pentru stingerea unui incendiu care cuprinsese o gospodărie din localitate. La fața locului au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Mărgineni și Poliție.
La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat în interiorul locuinței, existând pericolul propagării incendiului la alte construcții din vecinătate. Persoanele aflate în casă au reușit să evacueze singure clădirea înainte de arivarea salvatorilor, fără a necesita îngrijiri medicale pentru leziuni provocate de foc.
Intervenția pompierilor s-a concentrat pe localizarea și lichidarea incendiului, însă structura locuinței a fost distrusă în totalitate. În timpul acțiunilor de stingere, o femeie de 57 de ani a suferit un atac de panică și a primit asistare medicală de la echipajul SMURD prezent la fața locului.
În urma verificărilor tehnice, pompierii au stabilit cauză probabilă a producerii incendiului efectul termic al curentului electric.