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Percheziție într-un dosar de fraudă prin operațiuni fictive la easybox
FOTO: Poliția Română/Facebook
Un tânăr de 28 de ani este cercetat într-un dosar instrumentat la Roman, prejudiciul estimat de anchetatori fiind de aproximativ 16.300 de lei.
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