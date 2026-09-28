Guvernul Mureșan, la un pas de votul decisiv. De unde vin cele 30 de voturi în plus

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 21:24

Siegfried Mureșan anunță că are în jur de 200 de voturi certe pentru învestirea Guvernului, după negocieri cu parlamentarii din grupul minorităților naționale, dar și cu aleși neafiliați și formațiuni mai mici.

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