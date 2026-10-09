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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus: mesaj emoționant despre frumusețea vieții și valorile autentice

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Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat9 oct. 2026, 11:25
Actualizat9 oct. 2026, 11:42

Tania Turtureanu vine în premieră la Realitatea Plus, în cadrul podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS, oferindu-le telespectatorilor ocazia de a o descoperi dincolo de muzică, prin emoție, sensibilitate și gânduri despre valorile care ne definesc.

Artista a transmis și un mesaj celor care o ascultă și o urmăresc, un gând despre frumusețea vieții, a artei și despre importanța educației prin valori autentice, pe care să le cultivăm atât în noi, cât și în copiii noștri.

„Ce frumoasă este viața, ce frumoasă este arta, ce frumos e să educăm în noi, dar și în viitorul nostru, în copiii noștri, adevăratele valori.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 9 octombrie, de la ora 15:00.

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