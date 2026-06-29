Scandalul ROMATSA ia amploare. Inspecția Judiciară s-a autosesizat! Judecătoarea cazului, luată la țintă înaintea ședinței CSAT

Publicat 29 iun. 2026, 13:43 Sursă realitatea.net

Inspecția Judiciară a declanșat o anchetă de urgență în cazul suspendării certificatului ROMATSA, dosar aflat deja pe masa CSAT. Autosesizarea instituției vine în contextul în care blocarea furnizorului de servicii de navigație aeriană reprezintă o amenințare directă la adresa spațiului aerian și a siguranței naționale, subiectul fiind introdus pe agenda de criză a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

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