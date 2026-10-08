Simulare regională a Evaluării Naționale și Bacalaureatului în șase județe din Moldova

Șase inspectorate școlare din Moldova au stabilit un cadru comun pentru simularea regională a Evaluării Naționale și Bacalaureatului, care va avea loc între 7 și 9 decembrie 2026.
Reprezentanții Inspectoratelor Școlare Județene din Vaslui, Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Suceava s-au întrunit online miercuri, 7 octombrie 2026, pentru a coordona organizarea simulării regionale a examenelor naționale. Scopul principal al ședinței a fost stabilirea unui cadru unitar de funcționare pentru cele șase județe.
Discuțiile au acoperit întreaga logistică a probei: elaborarea și transmiterea subiectelor, distribuirea materialelor necesare, modalitățile de organizare, evaluarea lucrărilor, centralizarea rezultatelor și valorificarea acestora. S-au elaborat proceduri comune, adaptate din procedura națională pentru specificul simulării regionale, inclusiv pentru proba de limba maternă ucraineană în județul Suceava.
Inspectorii școlari au subliniat necesitatea unei abordări unitare astfel încât elevii din cele șase județe să susțină probele în condiții comparabile. Rezultatele obținute vor oferi o imagine relevantă asupra nivelului de pregătire a absolvenților clasei a VIII-a și a candidaților la Bacalaureat înainte de examenul național propriu-zis.
Potrivit inspectoratelor, simularea regională constituie un instrument util și pentru cadrele didactice. Aceasta permite identificarea dificultăților de învățare și a competențelor care necesită consolidare în perioada rămasă până la probele oficiale.