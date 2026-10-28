Șofer de microbuz școlar prins băut la volan în Târgu-Neamț

Polițiștii din Târgu-Neamț au oprit un microbuz cu 21 de pasageri, dintre care 19 elevi. Șoferul a fost testat pozitiv la alcool și sancționat contravențional.
Un șofer de 46 de ani a fost depistat sub influența alcoolului în timp ce transporta elevi într-o excursie, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Incidentul s-a produs pe 27 octombrie 2026, în jurul orei 11:23, pe strada 1 Decembrie 1918 din Târgu-Neamț.
Verificarea a avut loc în cadrul unei acțiuni de control a transportului rutier de elevi, desfășurată în perioada vacanței școlare. Polițiștii au semnalat oprirea unui microbuz care efectua un transport ocazional de persoane pe traseul Roman – Târgu-Neamț – Farcașa.
În interiorul autovehicului se aflau 19 elevi de gimnaziu și două cadre didactice. Conducătorul a fost supus testării cu etilotestul, rezultatul indicând o concentrație de 0,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Șoferul a primit o amendă contravențională în valoare de 1.946,25 lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 90 de zile. Pentru continuarea deplasării, transportul elevilor și al cadrelor didactice a fost preluat de o altă societate de transport.
Poliția Neamț a precizat că acțiunile de control din această perioadă vizează traseele și intervalele orare în care au loc excursii sau tabere, în funcție de riscurile identificate. Verificările vor continua pentru prevenirea evenimentelor rutiere.