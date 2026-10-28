Șofer de microbuz școlar prins băut la volan în Târgu-Neamț

Publicat 28 oct. 2026, 08:30 Actualizat 28 oct. 2026, 08:36 Sursă Știri Neamț

Polițiștii din Târgu-Neamț au oprit un microbuz cu 21 de pasageri, dintre care 19 elevi. Șoferul a fost testat pozitiv la alcool și sancționat contravențional.

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