Luca Niculescu, prima vizită oficială în străinătate la Chișinău. Întâlniri cu Maia Sandu și Vasile Tofan
Luca Niculescu, vizită oficială la Chișinău
Premierul Luca Niculescu face prima vizită externă la Chișinău. Pe agendă: întâlniri cu Maia Sandu, Vasile Tofan și Igor Grosu, investiții și proiecte energetice.
Premierul României, Luca Niculescu, efectuează marți, 27 octombrie 2026, prima sa vizită oficială în străinătate de la preluarea mandatului. Destinația aleasă este Republica Moldova, unde șeful Guvernului de la București va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu premierul moldovean Vasile Tofan și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.
Vizita oficială de la Chișinău are ca obiectiv consolidarea relațiilor dintre România și Republica Moldova, accelerarea proiectelor comune și aprofundarea cooperării economice și energetice. Pe agenda premierului român se află și discuții cu reprezentanții companiilor românești care investesc în țara vecină.
Luca Niculescu, primit de premierul Republicii Moldova
Programul oficial începe la ora 10:00, cu o întâlnire a premierului român cu personalul Consulatului General al României la Chișinău. La ora 10:45, Luca Niculescu va avea o întrevedere cu ÎPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.
Ulterior, la ora 11:50, prim-ministrul se va întâlni cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova. La ora 12:30 este programată o discuție cu reprezentanții companiilor românești care desfășoară proiecte de investiții pe piața moldovenească.
Întâlnirea oficială cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, este programată pentru ora 14:25, la sediul Guvernului de la Chișinău. Ceremonia de primire va include onoruri militare și o gardă de onoare.
Cei doi premieri vor avea mai întâi o discuție bilaterală, urmată de o reuniune în plen a delegațiilor celor două țări. La ora 15:30, Luca Niculescu și Vasile Tofan vor susține o conferință de presă comună.
Întâlniri cu Maia Sandu și Igor Grosu
Agenda vizitei include și întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.
Discuțiile la nivel înalt vizează cooperarea bilaterală, proiectele comune aflate în desfășurare și continuarea sprijinului oferit de România Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce privește parcursul european al statului vecin.
Alegerea Republicii Moldova pentru prima deplasare externă a premierului Luca Niculescu transmite un semnal privind importanța relației dintre București și Chișinău și intenția celor două guverne de a continua colaborarea în domenii de interes comun.
Proiectele energetice România–Republica Moldova, pe agenda vizitei
Un punct important al programului îl reprezintă cooperarea energetică dintre cele două state.
La ora 16:15, Luca Niculescu și Vasile Tofan vor vizita Stația Electrică Chișinău, parte a proiectului Linia Vulcănești–Chișinău, o investiție importantă pentru infrastructura energetică a Republicii Moldova.
Proiectul contribuie la dezvoltarea interconectării energetice și la consolidarea securității aprovizionării cu energie electrică. În contextul provocărilor energetice regionale, cooperarea dintre România și Republica Moldova în acest domeniu are o importanță strategică pentru reducerea vulnerabilităților și diversificarea surselor de aprovizionare.
Vizita la infrastructura energetică oferă celor doi premieri ocazia de a evidenția rolul proiectelor comune în consolidarea legăturilor dintre cele două țări.
Investițiile românești și sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova
Pe lângă dialogul politic, vizita premierului român pune accent pe dimensiunea economică a relației bilaterale. Întâlnirea cu reprezentanții companiilor românești care derulează investiții în Republica Moldova urmărește susținerea inițiativelor economice și identificarea unor noi oportunități de colaborare.
România rămâne un partener important pentru Republica Moldova, atât prin proiectele economice și de infrastructură, cât și prin sprijinul politic acordat procesului de integrare europeană.
Înaintea vizitei, Luca Niculescu a discutat telefonic cu omologul său moldovean, Vasile Tofan. Cei doi au convenit să intensifice cooperarea dintre guverne și să accelereze proiectele aflate în derulare, precum și să identifice noi inițiative menite să contribuie la securitatea și prosperitatea cetățenilor celor două state.
Prima vizită externă a premierului Luca Niculescu la Chișinău marchează începutul agendei sale diplomatice și reconfirmă importanța parteneriatului dintre România și Republica Moldova.
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