Advertising
Social· 1 min citire
TIR răsturnat pe DN 15B, în Neamț. A avariat o conductă de gaze, iar traficul este blocat complet
Poliția rutieră
Un accident grav s-a produs în această dimineață pe DN 15B, în apropierea localității Pipirig, județul Neamț, după ce un TIR încărcat cu alimente s-a răsturnat și a lovit o conductă de gaze. În urma impactului au fost semnalate scurgeri de gaze, iar circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:59Ucraina, lovită din nou de ruși. Clădiri în flăcări, copii răniți și oameni uciși
- 07:57Cum îți dai seama că ai suferit un șoc termic pe timp de caniculă
- 07:55O tânără gravidă a murit din cauza unei infecții severe, după ce a fost trimisă acasă cu diagnosticul de „atac de panică”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News