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TIR răsturnat pe DN 15B, în Neamț. A avariat o conductă de gaze, iar traficul este blocat complet

Poliția rutieră

Poliția rutieră

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 29 iun. 2026, 07:41

Un accident grav s-a produs în această dimineață pe DN 15B, în apropierea localității Pipirig, județul Neamț, după ce un TIR încărcat cu alimente s-a răsturnat și a lovit o conductă de gaze. În urma impactului au fost semnalate scurgeri de gaze, iar circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, autotrenul circula pe DN 15B, pe tronsonul dintre Târgu Neamț și Poiana Largului, când șoferul a pierdut controlul direcției, iar vehiculul s-a răsturnat pe carosabil, acroșând o țeavă de gaze aflată în apropierea drumului.

În urma accidentului, pasagerul aflat în cabină a rămas încarcerat. Acesta este conștient și primește îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce echipele de intervenție acționează pentru extragerea sa în condiții de siguranță.

La locul incidentului au fost mobilizate echipaje de pompieri, polițiști, ambulanțe și reprezentanți ai companiei de distribuție a gazelor naturale, care încearcă să oprească scurgerile și să elimine orice risc de explozie.

Din cauza pericolului generat de avarierea conductei de gaze, traficul rutier a fost oprit complet pe ambele sensuri de circulație. Autoritățile le recomandă șoferilor să evite zona și să urmeze indicațiile polițiștilor rutieri.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Circulația va fi reluată după finalizarea intervenției și după ce zona va fi declarată sigură de către specialiști.

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