TIR răsturnat pe DN 15B, în Neamț. A avariat o conductă de gaze, iar traficul este blocat complet

Un accident grav s-a produs în această dimineață pe DN 15B, în apropierea localității Pipirig, județul Neamț, după ce un TIR încărcat cu alimente s-a răsturnat și a lovit o conductă de gaze. În urma impactului au fost semnalate scurgeri de gaze, iar circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accident neamttir rasturnat