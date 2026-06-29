Advertising
Social· 1 min citire
Un șofer și-a pus sirenă pe mașină. Ce amendă a primit
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 53 de ani, din comuna Mihăești, județul Vâlcea, a fost sancționat de polițiști după ce a fost oprit în trafic și s-au descoperit mai multe nereguli la autoturismul pe care îl conducea.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:00INS: 5,2 milioane de români erau în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2025
- 10:55Primul traseu montan din România pentru persoanele cu deficiențe de vedere
- 07:59Ucraina, lovită din nou de ruși. Clădiri în flăcări, copii răniți și oameni uciși
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News