”Vacanță în siguranță”, o campanie de prevenire a polițiștilor nemțeni

Având în vedere începerea sezonului estival, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, cu sprijinul poliţiştilor de proximitate din cadrul Serviciului de Ordine Publică şi a mai multor subunităţi din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamţ, desfășoară o serie de activităţi specifice de prevenire şi informare a populaţiei menite a reduce riscul de victimizare în această perioadă.

Perioada concediilor și a vacanțelor îi determină pe cetăţeni să fie mai preocupaţi de pregătirea concediilor, a deplasărilor ce vor urma, sau de deplasările efectuate în zilele libere, aflându-se frecvent în locuri aglomerate, pierzând astfel din vedere măsurile preventive antivictimale.

Prin intermediul acestei campanii, cetăţenii vor fi sfătuiţi cu privire la măsurile pe care trebuie să le cunoască şi să le adopte pentru a nu deveni victime ale infractorilor și pentru a preveni evenimentele negative.

Un prim demers în cadrul acestei campanii este reprezentat de conștientizarea de către cetățeni a necesității adoptării unei atitudini prudente în raport cu locuința și bunurile proprii, precum și a consecințelor neluării unor măsuri preventive fundamentale, aducând în atenție modurile de operare cel mai frecvent utilizate de hoți, precum și principalele măsuri de siguranță pentru protejarea locuinței și a bunurilor personale.

Fiecare cetățean consideră locuința ca fiind zona în care simte cel mai mare grad de siguranța. Astfel, orice tulburare fără drept a proprietății generează o stare de disconfort, de multe ori fără o legătură directă cu prejudiciul de natură patrimonială cauzat, ci cu însăși încălcarea acestui spațiu intim de securitate personală.

În acest sens, Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț, prin Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalității vă recomandă:

CASĂ SIGURĂ - VACANȚĂ FĂRĂ GRIJI

1 Fii cu un pas înaintea hoților

• Fă-ți o listă de control cu toate măsurile de siguranța posibile și verifică-le înainte de plecarea în vacanță;

• Când lipsești de acasă, asigură-te ca toate ușile și ferestrele sunt încuiate;

• În cazul în care lipsești o perioada mai lungă de timp, roagă-ți prietenii sau vecinii apropiați să treacă pe la tine, să ridice corespondența;

• Instalează un sistem de alarmare în locuință;

2 Dacă locuiești la bloc

• Încuietoarea de la ușa locuinței trebuie să nu permită accesul, din exterior, la șuruburile de prindere, iar butucul yalei să fie complet introdus în corpul ușii, pentru a evita prinderea și ruperea lui;

• Daca locuiești la parter sau la etajul 1, grilajele de la ferestre îi descurajează pe hoți.

3. Mai mult, solicită administrației

• Montarea unui interfon la intrarea în scară și utilizarea în mod corect pentru a ști exact cine intra în clădire;

• Dotarea cu încuietori corespunzătoare a ușilor de la subsol, terase sau intrări suplimentare;

• Iluminarea bună a holurilor și palierelor blocului;

4 În plus, dacă locuiești la casă, poți opta pentru

• Supraveghere video în exterior, care să înregistreze orice activitate desfășurată în curtea casei;

• Iluminare cu senzori de mișcare;

• Protecție perimetrală ce avertizează asupra pătrunderii persoanelor străine în curte

ȘI LUMEA VIRTUALĂ ESTE PARTE DIN VIAȚA NOASTRĂ

• Atunci când plecați pentru o perioadă mai lungă de acasă, nu faceți acest lucru public pe internet;

• Nu vă transformați conturile de pe rețelele de socializare în surse de informații pentru infractori. Faceți-le inaccesibile pentru persoane necunoscute și manifestați o atenție sporită la datele personale și fotografiile pe care le postați;

• Evitați prieteniile cu persoane pe care nu le cunoașteți în realitate și nu dezvăluiți date despre dumneavoastră celor pe care „i-ați întâlnit” doar în mediul online.

În acest context, recomandăm cetățenilor să respecte măsurile de protecție sanitară și de distanțare fizică pentru a-și proteja propria sănătate și viață, dar și pentru a-i proteja pe toți cei din jur!