WhatsApp a anunțat miercuri, 25 noiembrie, introducerea opțiunii de programare a mesajelor, care permite trimiterea automată a textelor și media la o dată aleasă, cu până la 14 zile înainte.
Funcția nouă este disponibilă atât pentru conversațiile individuale, cât și pentru grupuri. Distribuirea are loc treptat pe platformele Android și iOS, ceea ce înseamnă că nu toți utilizatorii au acces imediat la opțiune.
Potrivit WhatsApp, mesajele pot fi programate pentru un interval cuprins între 10 minute și 14 zile de la momentul redactării. Un avantaj al acestei funcționalități este că trimiterea nu depinde de starea dispozitivului expeditorului: mesajul va ajunge la destinatar la ora stabilită chiar dacă telefonul utilizatorului este oprit în acel moment.
Programarea se efectuează direct din aplicație, fără necesitatea instalării unor instrumente externe. Utilizatorul selectează conversația sau grupul, redactează mesajul și apasă lung pe butonul de trimitere pentru a accesa opțiunea de programare, unde poate stabili data și ora exacte.
Opțiunea nu se limitează la text: utilizatorii pot programa și trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor. Compania menționează că această funcție este utilă în situații precum felicitările de ziua de naștere, care pot fi pregătite din timp pentru a ajunge la destinatar la miezul nopții, respectând fusul orar al acestuia.
Mesajele programate beneficiază de criptare end-to-end, la fel ca cele trimise instantaneu. Utilizatorii au posibilitatea să gestioneze mesajele în așteptare: pot consulta lista cu trimiteriile programate și le pot șterge înainte de expirarea termenului stabilit.