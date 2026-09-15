Bucureștiul se pregătește pentru finala Europa League 2028. Ce schimbări vor fi făcute la Arena Națională

Bucureștiul va găzdui finala UEFA Europa League din 2028, iar Arena Națională va trece printr-o serie de lucrări pentru a fi pregătită pentru marele eveniment.
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat primele măsuri și spune că a discutat deja cu Răzvan Burleanu despre organizarea finalei. UEFA a desemnat marți Bucureștiul drept gazda ultimului act, care va avea loc pe 17 mai 2028.
Arena Națională intră în modernizare
Una dintre prioritățile administrației Capitalei este remedierea problemelor existente la stadion. Ciprian Ciucu anunțase încă din luna mai că municipalitatea a prevăzut fonduri pentru lucrările necesare și că proiectul tehnic urmează să fie pregătit pe baza expertizei deja realizate.
Printre cele mai importante intervenții se află înlocuirea videocubului de la Arena Națională. Operațiunea este programată în perioada de pauză competițională, astfel încât lucrările să nu afecteze programul meciurilor.
Probleme și la parcarea stadionului
Modernizarea nu se va limita la instalațiile stadionului. Primăria are în plan și lucrări la parcarea supraterană cu aproximativ 1.200 de locuri.
Problema identificată este legată de modul în care se intersectează fluxurile de spectatori cu accesul autoturismelor. Municipalitatea vrea să reorganizeze accesul pentru ca parcarea să poată fi utilizată în condiții mai bune, în special la evenimentele cu un număr mare de spectatori.
Ciucu a discutat cu Răzvan Burleanu
Primarul Capitalei a transmis că a discutat deja cu președintele Federației Române de Fotbal despre pașii care trebuie urmați până la finala din 2028.
Obiectivul este ca Arena Națională să îndeplinească toate cerințele necesare pentru un eveniment UEFA de asemenea nivel. Federația a susținut candidatura Bucureștiului împreună cu Primăria Capitalei și Guvernul României.
Bucureștiul revine după 16 ani
Finala din 2028 va fi a doua finală de Europa League disputată pe Arena Națională. Prima a avut loc pe 9 mai 2012, când Atletico Madrid a învins-o pe Athletic Bilbao cu 3-0.
După 16 ani, stadionul din București va găzdui din nou ultimul act al competiției. Decizia UEFA reprezintă și o confirmare a candidaturii depuse de România, care a concurat pentru organizarea finalei cu alte stadioane importante din Europa.
Ce trebuie pregătit până în 2028
Pe lângă lucrările de la stadion, autoritățile trebuie să pregătească și infrastructura orașului pentru afluxul de suporteri. Candidatura României a inclus investiții și măsuri legate de infrastructura sportivă și de transport.
Primăria Capitalei a susținut că lucrările de infrastructură aflate în desfășurare ar urma să fie finalizate sau să ajungă într-un stadiu avansat până la momentul finalei.
Arena Națională, din nou în centrul fotbalului european
Finala Europa League va aduce la București mii de suporteri ai celor două echipe care se vor califica în ultimul act, dar și spectatori neutri. Pentru ca evenimentul să se desfășoare fără probleme, Arena Națională trebuie să fie pregătită atât din punct de vedere tehnic, cât și logistic.
Ciprian Ciucu spune că administrația Capitalei va continua pregătirile în colaborare cu FRF, astfel încât stadionul să fie adus la standardele necesare până în mai 2028.