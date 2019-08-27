CSM Roman va evolua cu o echipă de handbal feminin în Divizia A. Nu vor avea dreptul de a promova la finalul sezonului

Club Sportiv Municipal Roman informează că va evolua cu o echipă de handbal feminin în Divizia A, seria A, în ediția de campionat 2019 – 2020, organizată de Federația Română de Handbal.

Romanul va întâlni în acest sezon următoarele echipe: CS Știința Bacău, HC Dunărea Brăila, CSM Galați, HCF Piatra-Neamț, Național Brașov. Prima jumătate a campionatului se va desfășura între 7 septembrie – 23 noiembrie 2019 și va avea 10 etape (5 tur, 5 retur).Nu vor avea dreptul de a promova la finalul sezonului: CSM Roman, Național Brașov, HC Dunărea Brăila.

Banca tehnică a CSM Roman este condusă de profesorii Viorel Lazăr (antrenor principal) și Vasilica – Maria Lazăr (antrenor secund), care au o experiență îndelungată în handbal.

Viorel Lazar a fost antrenor secund al HCM Roman în edițiile de campionat dintre anii 2012 și 2016 și al CSM Roman (2016, 2018). În calitate de cadru dicactic al LPS Roman - catedra de handbal fete a obținut rezultate deosebite în Campionatele Naționale de junioare: locul III – junioare II 2007/2008 la Râmnicu –Vâlcea, locul V – junioare I 2009/2010 Baia-Mare, și a participat la Turneul semifinal junioare I 2015-2016 și Turneul Național de handbal „Cupa Fun Sports” 2014 (Brașov). În anul 2014 a obținut locul V la Turneul Internațional „Quirinus-Cup”(Dusseldorf). A participat între anii 2016 și 2017 la Turneul seminifinal de la Cisnădie – junioare I și Turneul seminifnal de la Moreni – junioare II. A promovat jucătoare la Liga Națională și Divizia A: Varga Roxana, Bejan Mădălina, Paval Maria, Lungu Bianca, Ghiuzan Andreea, Timofte Maria Luiza, , Grigoriu Anca.Vasilica - Maria Lazăr, cadru dicactic al LPS Roman - catedra de handbal fete, a obținut rezultate deosebite în Campionatele Naționale de junioare: locul III – junioare II 2007/2008 la Râmnicu –Vâlcea, a participat în anii 2011, 2012, 2013 la Festivalul Handbalului juvenil Baia – Mare cu echipe de minihandbal (junioare IV și III), a fost profesor al selecționatei seriei A la Cupa Selecționatelor de Serie în anii 2013 și 2014, și a participat la Turneul Național de handbal „Cupa Fun Sports” 2014 (Brașov). În anul 2014 a obținut locul V la Turneul Internațional „Quirinus-Cup”(Dusseldorf). A promovat jucătoare la Loturile Naționale de cadete și junioare: Mihalschi Gabriela, Aholtoae Mădălina, Grigoriu Anca, Pristavita Ana-Maria, Timofte Maria Luiza

Lotul CSM Roman este format din următoarele jucătoare:

1. Popa Iustina , portar, 19 ani (LPS Iași) 2. Anghel Andreea Camelia, portar, 16 ani (LPS Roman) 3. Apopuțoaie Mădălina Ioana, extremă dreapta, 17 ani (LPS Roman) 4. Crețulescu Elena Mălina, pivot, 19 ani(LPS Roman) 5. Crîșnuță Delia Nicoleta, extremă stânga, 16 ani (LPS Roman) 6. Motriuc Florentina Iustina, inter dreapta, 16 ani (LPS Roman) 7. Neamțu Ioana Gabriela, centru, inter ,extremă, 19 ani (LPS Roman) 8. Roșu Cristina Elena, centru, extremă stânga, 18 ani (LPS Roman) 9. Văduva Elena Alina, pivot, inter, 19 ani (LPS Roman) 10. Adin Ghiulgian Emilia, centru, extremă, 20 ani (”Gloria 2018” Bistrița) 11. Ungureanu Mălina Denisa, inter 15 ani (LPS Roman) 12. Nastasă Bianca-Maria, pivot,15 ani (LPS Roman) 13. Vartolomei Sabina Ioana, centru, inter, 15 ani (LPS Roman) 14. Popescu Maria - Alexandra, inter, pivot, 15 ani (LPS Roman)”Privitor la cele patru jucătoare cu vârsta de 15 ani (născute 2004), menționăm că, în conformitate cu Regulamentul Diviziei A – handbal feminin al ediției de campionat 2019-2020, nu vor putea juca în meciurile oficiale, dar pot participa la antrenamentele și pregătirea lotului.Primul meci al echipei noastre va fi în deplasare, pe 7 septembrie 2019, unde vom întâlni echipa HC Dunărea Brăila, iar pe 14 septembrie 2019 va fi primul meci pe teren propriu, la Sala Sporturilor, unde vom juca impotriva echipei CSM Galați.Anunțăm faptul că în această ediție de campionat accesul publicului va fi gratuit la meciurile pe teren propriu.În perioada rămasă până la debutul sezonului competițional CSM Roman își desfășoară pregătirea sportivă la Sala Sporturilor”, informează oficialii clubului.