Filipe Coelho, după Brighton – Universitatea Craiova 4-0: „Dacă vreți să găsiți un vinovat, acela sunt eu”
Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova / Profimedia
Filipe Coelho a recunoscut superioritatea lui Brighton după înfrângerea Universității Craiova cu 0-4 și și-a asumat responsabilitatea pentru rezultat.
Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a recunoscut superioritatea formației Brighton după înfrângerea categorică suferită de olteni, scor 0-4, în etapa a patra din Conference League. Tehnicianul portughez a afirmat că echipa engleză a meritat pe deplin victoria și și-a asumat responsabilitatea pentru greșelile comise de jucătorii săi.
La finalul partidei disputate joi seara, pe Amex Stadium, Coelho a explicat că golul primit încă din minutul 3 a influențat desfășurarea jocului. Universitatea Craiova a încercat să revină în meci, însă diferența de valoare și ritmul impus de adversari au făcut dificilă misiunea echipei din Bănie.
„A fost dificil. Am început meciul suferind, primind gol, iar apoi, când am început să jucăm împotriva lor, a fost foarte greu. Cred că am început să ne regăsim puțin, să avem mai multă posesie și să ne apărăm bine. Desigur, adversarul a fost foarte, foarte puternic și a meritat să câștige. Trebuie să analizăm, să îmbunătățim anumite lucruri și să mergem mai departe”, a declarat Filipe Coelho, potrivit DigiSport.
Filipe Coelho și-a asumat vina după eșecul cu Brighton
Întrebat dacă ar fi schimbat abordarea tactică pentru partida din Anglia, antrenorul portughez a explicat că intenția echipei a fost să înceapă în forță, însă Brighton a demonstrat că este superioară.
Coelho a subliniat că Universitatea Craiova trebuie să accepte rezultatul și să învețe din această experiență. Tehnicianul și-a asumat inclusiv responsabilitatea pentru greșelile care au dus la eliminarea lui Vladimir Screciu.
„Am vrut să începem puternic, așa cum facem de obicei, dar adversarul a fost mai puternic decât noi. După ce au marcat primul gol, lucrurile s-au schimbat puțin. Cred că a fost o victorie clară a adversarului. Trebuie să acceptăm și să recunoaștem acest lucru și să continuăm să muncim.
Le mulțumim suporterilor care au fost alături de noi, dar, bineînțeles, există o diferență de nivel între echipe și trebuie să acceptăm asta. Dacă vreți să găsiți un vinovat, acela sunt eu, nicio problemă”, a afirmat antrenorul.
Ce a spus Coelho despre eliminarea lui Vladimir Screciu
Filipe Coelho a vorbit și despre cartonașul roșu primit de Vladimir Screciu în minutul 39. Antrenorul a transmis că greșelile fac parte din fotbal și că întreaga echipă trebuie să își asume rezultatele, indiferent dacă sunt pozitive sau negative.
„Primul care a făcut greșeli am fost eu. Trebuie să învățăm din ele, altfel le vom repeta. Screciu știe, bineînțeles, că a luat o decizie proastă în acea secundă. Câștigăm împreună, pierdem împreună”, a explicat tehnicianul.
Acesta a adăugat că Universitatea Craiova are condițiile necesare pentru a lupta în continuare pentru puncte în Conference League și că echipa trebuie să muncească pentru a reduce diferența față de formațiile din campionatele puternice ale Europei.
Universitatea Craiova mai are două meciuri în Conference League
Întrebat despre șansele de calificare în faza următoare a competiției, Filipe Coelho a preferat să vorbească despre progresul echipei și despre necesitatea îmbunătățirii jocului.
Antrenorul a evidențiat dificultatea confruntării cu o formație din Premier League, pe care a descris-o drept cel mai puternic campionat din lume.
„Sunt încrezător în ceea ce facem și în procesul nostru, pentru a reduce această distanță față de echipe de acest gen. Este ușor să spunem că echipa noastră este bună, toate echipele sunt bune, dar nu este ușor să joci împotriva unei formații din Premier League. Vom analiza, ne vom îmbunătăți și vom continua să muncim”, a declarat Coelho.
Universitatea Craiova a pierdut cu 0-4 în fața lui Brighton, într-un meci în care gazdele au marcat prin Ibrahim Osman, de două ori, Maxim De Cuyper și Charalampos Kostoulas. Oltenii au rămas în inferioritate numerică din minutul 39, după eliminarea lui Vladimir Screciu.
Formația din Bănie are șapte puncte după patru etape și mai are de disputat două partide în faza principală a Conference League: în deplasare cu Kairat Almaty, pe 10 decembrie, și pe teren propriu cu FC Copenhaga, pe 17 decembrie.
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