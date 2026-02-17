Sport· 1 min citire
Fotbal. Victorii pentru Dinamo și CFR Cluj, în Superliga | VIDEO
17 feb. 2026, 11:07
Actualizat: 17 feb. 2026, 11:07
Fotbal. Victorii pentru Dinamo și CFR Cluj, în Superliga | VIDEO
Articol scris de Scris de Realitatea de Neamt
Dinamo s-a apropiat la un punct de liderul Universitatea Craiova
În Superliga de fotbal s-a încheiat runda cu numărul 27.
Pe Arena Națională, Dinamo a învins-o, aseară, pe Unirea Slobozia, cu 1-0, iar în urma rezultatului, Dinamo s-a apropiat la un punct de liderul Universitatea Craiova, în timp ce Unirea Slobozia a rămas pe locul 14.
Tot aseară, CFR Cluj a trecut de Hermannstadt tot cu 1-0, în deplasare, la Sibiu.
Hermannstadt are trei meciuri pierdute la rând, în timp ce echipa din Cluj a intrat în locurile de play-off, fiind pe locul 5, cu 44 de puncte, după acest succes, al optulea consecutiv.
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News