FRF a încercat să-l convingă să joace pentru România, dar răspunsul a fost clar. Cine este fundașul care l-a înfruntat pe Messi

Andrei Chirilă, fundașul de 18 ani cu dublă cetățenie româno-americană care evoluează în Major League Soccer, nu ia în calcul în acest moment o convocare la naționala României.
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a dezvăluit că federația a încercat să ia legătura cu jucătorul, însă acesta a transmis că are alte opțiuni internaționale. Chirilă a bifat deja meciuri în MLS și a jucat inclusiv împotriva lui Lionel Messi.
Răspunsul primit de FRF
Mihai Stoichiță a povestit că FRF a urmărit situația lui Andrei Chirilă și a încercat să afle dacă fundașul este interesat să reprezinte România.
Răspunsul primit de forul de la București a fost că fotbalistul „are alte opțiuni”. Clubul său, FC Cincinnati, a transmis la rândul său că jucătorul analizează alte variante pentru cariera internațională.
FRF a cerut ulterior explicații pentru a afla care sunt aceste opțiuni, însă deocamdată nu există o confirmare publică privind naționala pe care Chirilă intenționează să o reprezinte.
A jucat împotriva lui Messi
Andrei Chirilă a atras atenția în acest sezon după ce a debutat în MLS și a ajuns să joace împotriva lui Lionel Messi.
Pe 14 mai 2026, FC Cincinnati a întâlnit-o pe Inter Miami, într-un meci încheiat cu victoria formației lui Messi, scor 5-3. Chirilă a intrat pe teren în minutul 73 și a avut astfel primul duel direct cu unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai lumii. Messi a marcat două goluri în partida respectivă.
Cine este Andrei Chirilă
Chirilă s-a născut pe 15 august 2008 în Allentown, Pennsylvania, și are cetățenie română și americană. Fundașul central are 1,91 metri și este stângaci.
El este format la academia celor de la FC Cincinnati și a făcut pasul către prima echipă. În actualul sezon de MLS a strâns deja 10 apariții, un gol și o pasă decisivă, potrivit datelor prezentate în articolul citat.
Fratele său, Ștefan Chirilă, în vârstă de 19 ani, este de asemenea legitimat la FC Cincinnati.
Un nou caz pentru FRF
Situația lui Chirilă vine într-un context în care Federația Română de Fotbal urmărește mai mulți jucători cu origini românești care evoluează în străinătate.
În ultimii ani, mai mulți fotbaliști cu legături familiale cu România au ales sau au analizat posibilitatea de a reprezenta alte țări. În cazul lui Chirilă, însă, nu există deocamdată o decizie publică privind naționala pentru care va juca.
La doar 18 ani, fundașul are timp să ia o decizie privind viitorul său internațional, iar FRF a transmis că a încercat deja să afle dacă România reprezintă o variantă pentru el. Deocamdată, răspunsul comunicat federației indică existența unor alte opțiuni.