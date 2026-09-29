Ionuț Radu, fără declarații după gafa din România – Bosnia 2-4. Hagi a indicat deja o posibilă schimbare

Ionuț Radu nu a oferit declarații la finalul meciului România – Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, disputat pe Arena Națională.
Ionuț Radu nu a oferit declarații la finalul meciului România – Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, disputat pe Arena Națională.
Portarul în vârstă de 29 de ani a fost solicitat de jurnaliști pentru interviurile de după partidă, însă a ales să nu discute cu presa, iar Andrei Burcă a fost cel care a reprezentat echipa la declarații.
Radu a avut o prestație dificilă, fiind implicat la primul gol al oaspeților și comițând o eroare la reușita prin care Bosnia a făcut 3-1.
Gafa de la golul de 3-1
România a primit primul gol în minutul 12, când Radu a ieșit pe centrare, însă nu a reușit să intervină suficient pentru a împiedica reușita lui Gigovic.
În minutul 40, portarul a avut o intervenție care a dus la al treilea gol al Bosniei. Radu a respins în față un șut expediat de Alajbegovic, iar Tabakovic a profitat de situație și a înscris pentru 3-1.
România a redus diferența prin Bîrligea și Cicâldău, însă Bosnia a marcat de patru ori și a plecat de la București cu toate cele trei puncte.
Hagi regretă alegerea portarului
După partidă, selecționerul Gică Hagi a vorbit despre decizia de a-l titulariza pe Radu și a spus că ar fi preferat să îi ofere șansa lui Otto Hindrich.
„Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Hindrich! Merita!”, a declarat Hagi după meci. Hindrich, fost portar al lui CFR Cluj și actual jucător al Legiei Varșovia, se află în lotul României pentru această acțiune internațională.
O eventuală titularizare a sa în următoarea partidă reprezintă însă o decizie care aparține staffului naționalei.
România urmează să joace cu Polonia
Naționala României mai are două partide în cadrul acestei acțiuni: în deplasare cu Polonia și apoi pe teren propriu cu Suedia.
După primele două meciuri, România are zero puncte în Grupa B4, după înfrângerea cu Suedia, scor 1-2, și eșecul cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-4.
În acest context, selecționerul trebuie să stabilească formula de start pentru următoarea partidă, inclusiv postul de portar.
Radu, fără explicații după partida cu Bosnia
Refuzul de a participa la interviurile de după meci a venit după o partidă în care portarul lui Celta Vigo a fost criticat pentru intervențiile avute la golurile Bosniei.
Radu nu a oferit o explicație publică pentru decizia de a nu vorbi cu presa. În locul său, Andrei Burcă a mers la interviurile de după meci. Următoarea partidă a României va putea clarifica și opțiunea lui Gică Hagi pentru postul de portar.