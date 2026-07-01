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Lionel Messi îl caută pe Spider-Man în New York! Colaborarea spectaculoasă dintre FIFA și Sony

Lionel Messi, Tom Holland

Lionel Messi, Tom Holland

Scris deIonuț Nichita
Publicat1 iul. 2026, 15:12
Actualizat1 iul. 2026, 15:13

Lionel Messi surprinde din nou, de această dată în afara terenului de fotbal. Căpitanul Argentinei apare în teaser-ul noului film din franciza „Spider-Man: Brand New Day”, o producție realizată de Sony Pictures în parteneriat cu FIFA, care promovează atât pelicula, cât și Campionatul Mondial.

Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 31 iulie, la peste patru ani de la lansarea precedentului lungmetraj din serie, „Spider-Man: No Way Home”, unul dintre cele mai apreciate filme cu supereroi din ultimii ani.

Messi, față în față cu Peter Parker

În imaginile de promovare, Lionel Messi intră într-o cafenea unde îl găsește pe Peter Parker, interpretat din nou de actorul Tom Holland. Personajul este surprins să-l vadă pe starul argentinian, iar dialogul dintre cei doi oferă unul dintre cele mai amuzante momente ale teaser-ului.

Messi îi explică faptul că îl caută pe Spider-Man și folosește un dispozitiv special pentru a-l localiza. La scurt timp după discuție, Peter Parker dispare, iar în locul său își face apariția celebrul supererou.

Spider-Man îl întâmpină pe Messi cu întrebarea: „Te descurci cu înălțimile?”, iar răspunsul vine imediat printr-o secvență spectaculoasă.

Zbor printre zgârie-norii din New York

În scenele următoare, Spider-Man îl poartă pe Lionel Messi deasupra clădirilor din New York, într-o cursă spectaculoasă printre zgârie-nori. Secvența reprezintă unul dintre momentele-cheie ale teaser-ului și marchează colaborarea inedită dintre unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie și celebrul supererou Marvel.

Clipul de promovare a devenit rapid viral pe rețelele sociale, fanii apreciind combinația dintre universul fotbalului și cel al supereroilor, într-o campanie care precede atât lansarea filmului, cât și Campionatul Mondial de fotbal care are loc în prezent

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