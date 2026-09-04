Nick Kyrgios, suspendat o lună pentru consum de cocaină. Sancțiunea, redusă după intrarea într-un program de reabilitare

Publicat 4 sept. 2026, 11:41 Sursă Realitatea.net

Tenismenul australian Nick Kyrgios a primit o suspendare de o lună după ce a fost depistat pozitiv la cocaină, a anunțat joi Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Sancțiunea a fost redusă față de perioada standard, după ce fostul finalist de la Wimbledon a acceptat să urmeze un program de tratament.

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