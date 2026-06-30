Primul mare șoc de la Cupa Mondială de fotbal: Paraguay elimină Germania la lovituri de departajare
Paraguay s-a calificat în optimi
Paraguay s-a calificat în optimile Campionatului Mondial de fotbal după ce a ținut în șah Germania timp de 120 de minute, scor 1-1, și s-a impus cu 4-3 la loviturile de departajare, pe Gillette Stadium din Foxborough.
O prestație disciplinată, cu momente mari oferite de Orlando Gill, și o serie aproape perfectă la penalty-uri au făcut diferența în partida disputată în fața a 63.945 de spectatori.
Germania a dominat posesia și numărul de șuturi, dar s-a lovit toată seara de un zid albastru.
Impulsul jocului a trecut dintr-o parte în alta, înainte ca loviturile de departajare să decidă calificarea echipei lui Gustavo Alfaro.
Paraguay a supraviețuit furtunii și și-a păstrat calmul la penalty-uri
Julio Enciso a deschis scorul în minutul 42, finalizând pasa lui Matías Galarza împotriva cursului jocului. Germania a răspuns rapid după pauză, când Kai Havertz a încheiat o acțiune inteligentă construită de Florian Wirtz, în minutul 54.
Meciul a ajuns în prelungiri după ocazii la ambele porți, cu Germania împingând jocul înainte și Paraguay blocând, respingând și câștigând dueluri aeriene la aproape fiecare fază. Prelungirile au adus același scenariu, iar loviturile de departajare au devenit inevitabile.
Drama penalty-urilor a început cu Gill apărând prima execuție a lui Havertz. Mauricio a transformat și a dus Paraguay în avantaj, apoi Joshua Kimmich a egalat, iar Gustavo Gómez a făcut 2-1 pentru Paraguay. Jamal Musiala și Galarza au marcat amândoi, menținând scorul la 3-2. Nick Woltemade a avut execuția apărată de Gill, înainte ca Antonio Sanabria să rateze pe lângă poartă, ținând Germania în viață. Nadiem Amiri a marcat, Manuel Neuer a apărat șutul lui Fabián Balbuena, iar apoi Jonathan Tah a trimis pe lângă poartă. José Canale a înscris penalty-ul decisiv pentru 4-3 și a trimis Paraguay mai departe.
Controlul Germaniei nu s-a transformat în ocazii clare
Germania a avut 75% posesie, a încercat 799 de pase față de 257 ale Paraguayului și a completat 719 dintre ele. De asemenea, a intrat de 127 de ori în treimea finală și a avut 16 cornere, acumulând 21 de șuturi, dintre care șase pe poartă. Totuși, echipa a avut doar două mari ocazii.
Paraguayenii au închis spațiile dintre linii și i-au forțat pe nemți să joace în lateral și apoi lung. Cifrele statistice spun povestea: 56 de centrări pentru Germania, cu o precizie de 18%, doar 10 ajungând la un coechipier.
Germania a avut și 10 șuturi din afara careului, iar 8 tentative au fost blocate, consecința unei apărări compacte în jurul careului. Germanii au avut 41 de atingeri în careu, față de 13 ale Paraguayului, dar prea multe atacuri s-au încheiat în zone aglomerate. Kimmich a reușit 141 de pase, dintre care 129 precise, dar doar una dintre cele 16 centrări ale sale și-a găsit ținta, în ciuda celor 5 șuturi.
Wirtz a fost excepția, cu 5 centrări precise din 10 ș i 4 pase-cheie, însă chiar și centrările sale au întâlnit o linie defensivă foarte aglomerată. Germania a fost surprinsă în offside de 4 ori, în timp ce Paraguay a rămas disciplinată la acest capitol, un alt detaliu care arată cum s-a jucat partida.
Lecția defensivă a Paraguayului, în cifre
Paraguay a jucat excelent la dueluri și la munca mai puțin vizibilă. A câștigat 56% dintre duelurile totale și 59% dintre cele la sol, a avut 33 de tacklinguri față de 14 ale Germaniei și a terminat cu 13 intercepții. Numărul degajărilor a fost remarcabil: 54 pentru Paraguay, față de 23 pentru Germania.
Canale a condus defensiva cu 15 degajări și 5 tacklinguri reușite din 5. Gómez a adăugat șapte degajări și o intercepție, iar întreaga linie defensivă s-a deplasat constant pentru a închide culoarele.
Sincronizarea blocajelor a fost, de asemenea, excelentă, contribuind la cele 8 șuturi blocate ale Germaniei și la frustrarea constantă din zona careului.
Rata de reușită la dribling a Paraguayului, 57%, a contrastat cu cea a Germaniei, 39% din 33 de încercări, oprind duelurile unu la unu înainte ca pericolul să crească.
Paraguay a controlat bine primul contact și duelurile aeriene. În prima repriză a prelungirilor, Germania a avut 90% posesie, dar tot nu a găsit drumul spre poartă prin pădurea de tricouri adverse. Chiar și când structura s-a mai desfăcut ușor în a doua repriză de prelungiri, Paraguay a mai reușit șapte tacklinguri și două intervenții ale portarului pentru a ajunge la penalty-uri.
Orlando Gill a ieșit în evidență
Orlando Gill a fost colosal. Portarul Paraguayului a ghicit corect de două ori la loviturile de departajare, apărând execuțiile lui Havertz și Woltemade.
Cel mai bun jucător al Germaniei a fost Florian Wirtz, arhitectul celor mai multe faze bune. A oferit un assist, patru pase-cheie și 5 centrări precise și a fost liderul Germaniei la capitolul pase decisive așteptate.
Joshua Kimmich a controlat jocul de pase cu 141 de mingi jucate în total și a expediat cinci șuturi. Manuel Neuer a primit 7,7, a completat 27 din 27 de pase și a apărat un penalty la loviturile de departajare pentru a menține speranțele Germaniei. Havertz a marcat din acțiune, a avut patru șuturi și 0,42 xG, dar a fost blocat de Gill atât de la punctul cu var, cât și în timpul jocului.
Schimbări, disciplină și micile detalii
Julian Nagelsmann a încercat să modifice echilibrul de la mijloc prin introducerea lui Leon Goretzka la pauză și apoi a lui Jamal Musiala după o oră de joc. Au urmat Waldemar Anton și Nick Woltemade, iar schimbările târzii, Malick Thiaw și Nadiem Amiri, au venit pentru prelungiri. Banca a adus energie și șuturi, dar tema meciului a rămas rezistența Paraguayului în ultima linie.
Nathaniel Brown a fost un punct luminos pe postul de fundaș stânga, însă centrările sale au lovit același bloc defensiv compact.
Ajustarea Paraguayului după accidentarea lui Enciso, în minutul 57, a fost subtilă, dar eficientă. Mauricio a intrat, a livrat 8 centrări și ulterior și-a transformat penalty-ul.
Gustavo Caballero și Antonio Sanabria au primit sarcina de a presa și de a faulta inteligent, rupând ritmul fără a oferi faze fixe periculoase.
Ambii antrenori au primit cartonașe galbene înainte de startul meciului, pentru proteste, iar în repriza a doua Andrés Cubas a fost avertizat în minutul 65. În prelungiri au primit cartonașe Havertz, Musiala și Galarza.
Arbitrul Jalal Jayed a păstrat o linie fermă, iar temperatura meciului a rămas ridicată, dar controlată. În cele din urmă, micile detalii adunate în 120 de minute au dus la o diferență mare la loviturile de departajare.
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