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Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham. Mutarea la Fiorentina, aproape de finalizare

Radu Drăgușin

Radu Drăgușin

Scris deStoica Marian
Publicat6 iul. 2026, 10:14
Sursărealitatea.net

Radu Drăgușin urmează să părăsească Tottenham, la doi ani și jumătate de la transferul care l-a adus în Premier League. Fundașul internațional român va schimba echipa chiar în această vară, după ce zvonurile despre o plecare circulaseră deja din iarnă, când viitorul la Tottenham era deja unul incert.

Vizită medicală luni în Florența

Potrivit presei din Italia, Drăgușin urmează să ajungă luni, 6 iulie, la Firenze pentru controalele medicale de rigoare. Oficialii Fiorentinei vor să finalizeze rapid transferul și să anunțe oficial mutarea în aceste zile.

Fundașul român ar urma să fie pregătit chiar de Fabio Grosso, fostul campion mondial cu Italia din 2006, care va prelua conducerea tehnică a „Violei" de luni, 13 iulie, odată cu debutul perioadei de cantonament.

Detaliile financiare ale transferului

Conform presei italiene, Drăgușin ajunge la Fiorentina pentru un preț total de 19 milioane de euro, structurat astfel: 1,5 milioane de euro pentru un împrumut plătit și 17,5 milioane de euro pentru o răscumpărare obligatorie în iunie 2027, condiționată de atingerea a 60% din cele 38 de apariții posibile în campionat

Presa italiană precizează că acordul verbal dintre cele două cluburi a fost încheiat ieri, iar vizita medical de astăzi ar putea transforma înțelegerea în semnături oficiale de contract, dând undă verde mutării fundașului născut în 2002.

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