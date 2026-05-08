Scene șocante la antrenamentul lui Real Madrid! Valverde și Tchouameni s-au luat la bătaie

Scene incredibile ar fi avut loc la antrenamentul lui Real Madrid, într-un moment în care clubul traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani.

Presa spaniolă scrie despre un conflict violent între Federico Valverde și Aurelien Tchouameni, care ar fi degenerat într-o bătaie chiar la baza de pregătire de la Valdebebas.

Potrivit publicației AS, incidentul ar fi fost extrem de grav, iar căpitanul madrilenilor ar fi ajuns inclusiv la spital după altercație.

Totul ar fi pornit de la tensiunile acumulate în vestiar, pe fondul rezultatelor slabe și al atmosferei tot mai apăsătoare din cadrul echipei. După disputa recentă dintre Rudiger și Carreras, conflictul dintre Valverde și Tchouameni ar fi dus situația la un alt nivel.

Jurnaliștii spanioli susțin că uruguaianul ar fi refuzat inițial să dea mâna cu Tchouameni, iar ulterior l-ar fi acuzat în repetate rânduri că a divulgat în presă informații despre un conflict anterior din vestiar.

Francezul ar fi negat constant acuzațiile, însă Valverde ar fi continuat reproșurile atât în vestiar, cât și pe terenul de antrenament. AS notează că tensiunile au escaladat rapid, iar Tchouameni și-ar fi pierdut calmul după insistențele colegului său.

Potrivit reconstituirii publicate de presa madrilenă, mijlocașul francez l-ar fi lovit pe Valverde cu pumnul, iar acesta ar fi căzut și s-ar fi lovit la cap. În urma impactului, uruguaianul ar fi suferit o tăietură în zona frunții și și-ar fi pierdut temporar cunoștința.

Publicația spaniolă mai scrie că oficialii clubului au intervenit imediat, iar Valverde ar fi fost transportat la un centru medical în scaun cu rotile pentru îngrijiri și copci. Între timp, Tchouameni ar fi părăsit baza de antrenament fără să mai discute cu colegul său.

Conform presei spaniole, Real Madrid a deschis deja proceduri disciplinare împotriva ambilor fotbaliști și analizează măsurile care vor fi luate după acest episod tensionat din vestiarul madrilen.