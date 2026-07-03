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Sorin Cârțu, optimist după transferurile Universității Craiova

Sorin Cârțu

Sorin Cârțu

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 3 iul. 2026, 12:35

Sorin Cârțu a analizat ultimele mutări făcute de Universitatea Craiova și s-a declarat mulțumit de felul în care arată lotul înaintea noului sezon.

Oficialul oltenilor consideră că echipa este mai bine pregătită decât anul trecut, chiar dacă au existat și plecări importante din lot. În opinia sa, jucătorii aduși în această vară pot aduce un plus de energie, ritm și dinamism în jocul formației din Bănie.

Cârțu a amintit că Universitatea Craiova a avut în sezonul precedent cel mai bun atac din campionat, iar acum crede că situația este chiar mai bună. El a subliniat că noii veniți sunt fotbaliști aflați într-o dinamică bună și pot contribui la creșterea echipei.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Craiova își pregătește noua stagiune, una în care va avea obiective importante pe mai multe fronturi. Mesajul transmis de Sorin Cârțu este unul optimist: echipa pare întărită, iar așteptările sunt ridicate pentru sezonul care urmează.

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