Suporterii sunt așteptați sâmbătă la Sala Polivalentă din Piatra-Neamț să susțină naționala de futsal a României
25 oct. 2019, 19:19
Naționala de futsal a României a învins, ieri, echipa Albaniei cu scorul de 3-1. Pentru tricolori au marcat Paulo Ferreira (1:39), Szocs (13:00), Cr. Matei (19:19) / Brahimi (30:21). În celălalt meci din grupă, Kazahstanul a învins Olanda cu scorul de 5-0.
După primele patru meciuri, clasamentul grupei de Main Round arată astfel: pe primul loc Kazahstan, locul doi România, locul trei Olanda, iar pe ultimul loc Albania.Mai sunt de jucat, mâine, în Sala Polivalentă din Piatra Neamț: Olanda-Albania de la 16:30, iar de la 19:00 Kazahstan-România.Se califică în Elite Round pentru Cupa Mondială, ultima fază preliminară înaintea turneului final Lituania 2020, primele două clasate din grupă.
