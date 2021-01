Astazi, asistam la o noua tragedie in spitalele din Romania. Ma apasa o tristete enorma, dar si o stare de nervi greu de stapanit. Din pacate, nu invatam absolut nimic din toata durerea acestor tragedii. Se pare ca am ajuns sa induram frigul inclusiv in spitale.

In casele oamenilor se pare ca a devenit o obisnuinta. E proasta reteaua. Pe bune? Reteaua este proasta? Oare noi nu? Nu cumva noi toleram asta? Asta ne claseaza al dracului de adanc in lumea a treia. Si nu cred ca avem dreptul sa cerem altceva atata timp cat nu facem nimic sa schimbam asta.

AM AJUNS SĂ MURIM ARSI ÎN FRIG !!!

Atat de tare ne lasam mintiti, incat am inceput sa ne mintim si singuri. Toata lumea in campania electorala are tolba plina cu promisiuni si proiecte super-fantasmagorice. Ne-am invatat lectia, stim ca nu se imtimpla nimic dupa… si stam asa tampi fara sa facem nimic.

Ne consolam cu „iar ne-au pacalit”. Tot timpul aud inainte de alegeri „votez schimbarea”. Care, frate??? Schimbarea numelui, schimbarea mincinosului??? Ca la sfarsit rezultatul e acelasi. Nu reusim sa reformam domenii vitale, nu reusim sa miscam nimic. Traiesc cu sentimentul ca jucam intr-o piesa de teatru de cel mai jos nivel. Una penibila.

Si apropos de schimbare, si nu imi vine sa cred ca am ajuns sa spun asta, mi-e dor de Firea. Macar ea ar fi iesit imediat cu o declaratie. Nicusor, tu ce faci, tata? Esti bine? Ca atat de repede ai trecut pe silent dupa alegeri de nici nu mai stiu daca esti primar. Esti?

De fapt, eu voiam sa te rog ceva. Pe voi politicienii, de fapt. Pe toti. MINTITI-NE DOAR PE JUMATE! Puneti-va la masa si ganditi-va la oameni. Faceti macar jumate din ce ati promis. Stii vorba aia de circula prin popor: „a furat, dar a si facut ceva”. Pe principiul asta, oamenii confirma ca au ajuns sa se multumeasca si cu putin. Dar FACETI macar putinul ala. E de bun simt.

Nu vreau sa intru mai adanc in problemele RADET si interesele din spatele lui. Nu azi. Dar de durere cred ca ar merita sa aflam adevarul despre jocul meschin care tine oamenii in frig.