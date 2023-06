Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public referitor la comercializarea unui produs (sandwich) cu modificări organoleptice (prezență mucegai), achiziționat de la Profi Rom Food SRL – supermarket Piatra Neamț, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț (CJPC Neamț) s-a autosesizat și a fost dispusă o acțiune operativă de verificare a modului de respectare a prevederilor legale din domeniu de către operatorul economic care comercializa aceste produse.

În data de 26.05.2023, comisarii din cadrul CJPC Neamț au procedat la verificarea imediată a produselor aflate la comercializare la data controlului și, în prezența reprezentantului operatorului economic, au constatat că produsele erau expuse în vitrinele de prezentare fără a respecta temperatura de păstrare a produselor recomandată de producător ( temperatura înregistrată era de 19,5 gr C / temperatura recomandată era de 0 – 4 gr C / 0 – 7 gr C).

Echipa de comisari a extins controlul și a constatat faptul că și pentru produsele expuse în vitrina de masă caldă nu se respecta temperatura de păstrare prevăzută de legislație (temperatura înregistrată era de 51-55 gr C/ temperatura prevăzută este de 60 gr C). De asemenea, vitrina de masă caldă prezenta depuneri generate de o igienizare necorespunzătoare.

Echipa de control a decis sancționarea operatorului economic cu aplicarea a trei amenzi contravenționale în valoare totală de 15.000 lei, în conformitate cu Ordonanța de Guvern nr. 21/1992(r2) .

“Odată cu sancțiunea, a fost dispusă și măsura complementară de retragere a tuturor unităților de produs aflate la comercializare expuse în vitrinele de prezentare, în valoare de 1109 lei și măsura complementară de oprire temporară a prestării serviciilor la vitrinele de prezentare înregistrate cu deficiențe.”- Vlad Ciurea, Comisar Șef Adjunct

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor supraveghează permanent piaţa şi se asigură de respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor.

Sfaturi pentru consumatori:

– Achiziționați produse numai din locuri special amenajate, dotate și autorizate;

– Verificați, prin apreciere directă, proprietățile organoleptice ale produselor, a semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului (aspect de mâzguit, cu prezența mucilagiilor, a mucegaiului etc), ale culorii (culoare modificată), ale consistenței, sau prezenta corpurilor straine etc;

– Produsele comercializate în stare refrigerată se vor transporta, în condiții igienice, cât mai repede la domiciliu și se vor depozita la frigider;

– Produsele preambalate, care prezintă ambalajele deteriorate și pentru care există suspiciunea deteriorării conținutului, nu trebuie achiziționate;

– Trebuie acordată atenție deosebită condițiilor de depozitare atât în magazinul de desfacere cât și la domiciliu. Verificați dacă se respectă temperatura indicată de producător și refuzați achiziționarea produselor care au fost expuse spre comercializare la alte temperaturi decât cele indicate de producător;

– Nu achiziționați produsele pentru care aveți îndoieli privind calitatea și modul de informare prin etichetare;

– Atenționăm consumatorii să refuze produsele care prezintă data durabilității minimale/data limită de consum modificată sau depășită;

– Citiți eticheta de prezentare a produsului și, în mod special, lista ingredientelor ( componentele alergene din conținutul produsului trebuie să fie evidențiate în cadrul înscrisurilor de pe etichetă);

– Acordați atenție deosebită mijloacelor de măsurare ( cântare) ale căror indicații trebuie să fie vizibile și să fie verificate metrologic;

– Atenție și la preț! Verificați concordanța dintre prețurile afișate la raft și cele marcate pe bonurile de casă;

– Solicitați și păstrați bonul fiscal; vă va fi necesar în situația în care doriți să sesizați o abatere de la prevederile legale.

Sursa: Realitatea de Neamt