Realitatea PLUS continua lupta pentru destructurarea Statul Paralel, in spatele caruia se afla personaje cheia din Servicii, si aici vorbim despre Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, doi fostii generali de la vârful SRI. Jurnalista Anca Alexandrescu a anuntat, marti, ca a pregatit noi inregistrari si probe suplimentare care dovedesc legatura dintre Romprest si Florian Coldea. Acestea vor fi prezentate, in exclusiviate, in editia din aceasta seara a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de la ora 21.00, urmand ca in cursul zilei de miercuri sa inregistreze si un interviu cu omul de afaceri Catalin Hideg, denuntatorul lui Florian Coldea si a lui Dumitru Dumbrava. „Este un moment istoric in care DNA-ul, cat si celelalte institutii ale statului, cat si SRI-ul, poate dovedi ca acest Stat pararel poate fi destructurat”, a transmis Anca Alexandrescu.

„In aceasta seara voi prezenta probe suplimentare, inregistrari suplimentare care vor dovedi ca tot v-am spus de-a lungul timpului in legatura cu legatura dintre Romprest – oamenii de la Romprest – si Florian Coldea e foarte clara.

Acest Tocaci este un fost apropiat al lui Florian Walter, astazi apropiat al gruparii Coldea-Dumbrava. Acesta – intr-una din inregistrarile pe care o sa o prezint in aceasta seara – foloseste din nou numele meu si se exprima in genul <<Daca aceste inregistrari vor ajunge la Alexandreasca, va face legatura cu Romprest si sunt TERMINAT>>.

Mai mult decat atata, astazi o sa va prezint inregistrari suplimentare din care reiese foarte clar cum dl. Dumbrava, impreuna cu dl. Traila, aveau acordul dl. Coldea sa discute cu judecatorul in cazul dl. Hideg.

Înregistrare-bombă, cum își negocia generalul SRI Dumitru Dumbravă influența pe lângă judecători – AUDIO

Veti afla in aceasta seara si cum planuisera sa faca i se ridice controlul judiciar ca sa poata sa mearga in Dubai, in asa fel incat sa faca rost de bani sa plateasca suplimentar. Este o increngatura cum nu va puteti imagina. Sunt in posesia multor inregistrari. Asa cum am spus si aseara, deja sunt la mine foarte multe dintre ele. Maine, de altfel, am sa fac un interviu in exclusivitate cu denuntatorul lui Coldea si a lui Dumbrava”, a declarat, marti, Anca Alexandrescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Jurnalista a precizat ca este „foarte clar ca fotografiile mele de la Dubai le-au creat dificultati” acestor personaje care pastoresc de ani buni Statul paralel din Romania. „De altfel, dl Dumbrava, intr-una dintre inregistrarile pe care am sa o prezint in aceasta seara, se si exprima <<Alexandreasca este o neneorocita>>”.

„Veti vedea diseara, pe larg, toate aceste detalii in noi inregistrari. Am anulat tot ce aveam ca subiecte in zilele acestea pentru ca este un moment istoric in care atat DNA-ul, cat si celelalte instiutii alte statului, cat si SRI-ul, pot dovedi ca acest stat paralel poate fi destructurat. Trebuie sa inceteze practica prin care dosarele facute la comanda au distrus vieti. Astazi, 2 generali care au fost la butoanele Statului paralel, fac bani frumosi. O sa vedeti, se si explica de ce nu vor sa ia banii la sacosa, ci vor sa ii ia cont ca nu cumva sa fie luati la intrebari. Diseara de la ora 21.00, in exclusivitate noile inregistrari vor aduce si mai multa lumina in acest caz„, a aratat moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”.