Salvamontiștii nemțeni avertizează asupra existenței riscului mare de producere de avalanșă în Ceahlău!

”S-a confirmat diagnoza straturilor de zapada efectuata de specialisti din cadrul serviciului acum aproximativ zece zile . Atat pe fetele estice cat si pe cele de N si NW inca de sambata trecuta s-au produs avalanse iar pe jgheaburile din zona Cabanei Dochia au fost obdervate fisuri adanci in straturile depuse de-a lungul iernii. In conditiile in care cantitatea de zapada in zona superioara depaseste 120 cm iar in acumulari 2-3 m, considaram pericolul producerii de noi avalanse de gradul 5/5 . Raman relativ sigure traseele Jgheabul cu Hotare , Curmatura Lutul Rosu ( cu probleme la iesirea in golul alpin ) si Durau -Fantanele-Vf. Toaca -Dochia cu probleme la traversarea Jgheabului Mare. RESTUL TRASEELEOR RAMAN INCHISE !!!