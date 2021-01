Poluarea din Capitală ia amploare. În ultimul timp, media zilnică a fost depășită. S-au înregistrat chiar și valori triple față de ele admise. Agenția de Mediu susține că traficul este cauza principală a poluanților tot mai prezenți în Capitală. Cum ne afectează sănătatea această poluare accentuată din ultimele zile ne spune Ana Maria Păcuraru, în rubrica Check-In.

Agentia pentru protectia mediului Bucuresti a aratat, intr-o postare Facebook, ca in weekendul acesta, in Bucuresti si localitatile limitrofe au avut loc cresteri importante ale concentratiei poluantilor monitorizati. Cele mai mari valori au fost semnalate la statiile de la Cercul Militar si Titan.

Specialistii care supravegheaza calitatea aerului din Capitala au detectat inclusiv concentratii ridicate de benzen in atmosfera. 90% din cantitatea de benzen in aerul ambiental provine din traficul rutier, spun cercetatorii. Aceasta substanta cancerigena incadrata in clasa A1 de toxicitate poate de asemenea produce efecte daunatoare asupra sistemului nervos central.

Odata intrat in organism, benzenul se concentreaza in grasimi si in maduva osoasa pentru care este toxic. El blocheaza formarea globulelor sangvine in maduva osoasa, rezultand ca expunerea la benzen poate provoca leucemii. Restul pulberilor rezultatelor din traficul rutier pot provoca grave actiuni respiratorii. Au fost informate autoritatile publice locale responsabile de gestionarea traficului in Capitala. In aceste momente, este importanta gestionarea eficienta a traficului.

Poate va intrebati daca se spala strazile. Ei bine, simplul spalat al strazilor si trotuoarelor poate reduce cantitatea de pulberi in suspensie generata de circulatia auto. Totodata, noxele din aer, cum ar fi benzenul, sunt reduse printr-o crestere a eficientei transportului in comun si prin folosirea de mijloace de transport mai putin poluante. Asa ca inclusiv calitatea aerului sta in mana politicienilor.

Anul trecut, CE a somat Romania si Grecia sa gaseasca urgent solutii pentru reducerea poluarii. Mai avem un pas pana cand vom incepe sa pierdem fonduri europene din cauza nepasarii autoritatilor, dar si a lipsei de informare a populatiei.

Ana Maria Pacuraru da zilnic check in unde gasim o problema, ca autoritatile sa aiba o harta sa vina cu solutii. Daca aveti un subiect, trimiteti la [email protected]